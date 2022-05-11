Российские школьники толпой избили сверстников из-за электронной сигареты

Школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты

Школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил. Новости».

По сведениям издания, драка произошла на корте во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского. Очевидцы событий утверждали, что 15 школьников запинывали ногами и ставили на колени четырех ребят. Один из подростков после очередного удара потерял сознание.

Предполагается, что на четверых школьников напали из-за того, что якобы кто-то из них украл электронную сигарету у оппонентов.

15 подростков сначала позвали сверстников поговорить по этому поводу, но когда те пришли, сразу набросились на них с кулаками.

Все происходящее школьники снимали на видео. В правоохранительные органы пока никто из пострадавших ребят не обращался.

В свою очередь, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что по данному факту организуют проверку.

Ранее в Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника.

Подростку пытались помочь прохожие. Позже в полиции из-за драки начали проверку.