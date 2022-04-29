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Российские подростки толпой избили сверстника и попали на видео

Прохожие сняли на видео, как подростки толпой жестоко избивали сверстника в Челябинске

В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника. Прохожие разогнали школьников, видео драки опубликовал региональный портал 74.RU.

На опубликованных кадрах видно, как в российском городе подросток с окровавленным лицом лежит на земле и корчится от боли. Ему буквально выкручивает руку другой мальчик. За происходящим со смехом наблюдают еще несколько школьников.

Подростку пытаются помочь прохожие. Один из мужчин спрашивает у школьников, зачем они избивали мальчика всей толпой. Те отвечать не стали и убежали.

В полиции позже порталу сообщили, что по данному факту начата проверка.

Ранее в Челябинске восемь подростков устроили драку с поножовщиной из-за вейпа.

Местный школьник собрался купить электронный испаритель у другого подростка, но во время сделки между ними произошел конфликт. Тогда молодые люди договорились о «стрелке», на которую каждый привел четверых своих знакомых.

Анна Щербакова
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