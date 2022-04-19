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Российские школьники устроили массовую драку с поножовщиной из-за вейпа

В Челябинске восемь подростков устроили драку с поножовщиной из-за вейпа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске восемь подростков устроили массовую драку из-за вейпа. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Местный школьник собрался купить электронный испаритель у другого подростка, но во время сделки между ними произошел конфликт. Тогда молодые люди договорились о «стрелке», на которую каждый привел четверых своих знакомых.

Один из приглашенных участников драки нанес несколько ударов продавцу вейпа и его подруге. В ответ друг пострадавшего достал складной нож и ударил им обидчика, после чего драка закончилась.

По данным издания, после инцидента возбуждено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с использованием оружия»). Так как подозреваемому уже исполнилось 14 лет, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что ученица восьмого класса красноярской школы №23 скончалась в больнице после драки с одноклассницей.

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Валерий Розенберг
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