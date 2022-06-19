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СК установил местонахождение подозреваемого в убийствах в Мариуполе боевика

СК установил местонахождение боевика Швеца, подозреваемого в убийствах жителей в Мариуполе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Следственный комитет сообщил об установлении местонахождения боевика из нацбатальона «Азов» Михаила Швеца, подозреваемого в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Против сержанта с позывным Танос уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 356 УК России, уточняет СК.

По данным следователей, в марте этого года Швец несколько раз выстрелил в безоружных мирных жителей Мариуполя, следовавших по улице. Один из свидетелей сообщил, что азовец угрожал убить мужчину, который раздраженно отреагировал на белую повязку на рукавах находившихся на наблюдательном пункте людей. Позднее он застрелил его.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вышедших с территории завода «Азовсталь» бойцов «Азова» неизбежно ожидает трибунал. По его словам, такой запрос есть не только у военнослужащих и властей республики, но и у «простых людей».
«Я считаю, что здесь трибунал неизбежен. Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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