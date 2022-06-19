Помощник Байдена заразился коронавирусом

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, пишет ТАСС.

Отмечается, что у Салливана нет симптомов COVID-19. Также известно, что он не был в тесном контакте с американским лидером.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во второй раз заразился коронавирусом. «У меня положительный результат на COVID-19. В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции», — сказал он.