Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Помощник Байдена заразился коронавирусом

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, пишет ТАСС.

Отмечается, что у Салливана нет симптомов COVID-19. Также известно, что он не был в тесном контакте с американским лидером.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во второй раз заразился коронавирусом. «У меня положительный результат на COVID-19. В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции», — сказал он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Офицер украинского батальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком
Россиянин выбросил сына с балкона
В России оценили риск вспышки холеры
Россияне поспорили о качестве фруктов на московском рынке советских времен
Гастроэнтеролог предупредил о ядовитой части картофеля
В НАТО назвали способный вернуть Украине контроль над Донбассом фактор
В США назвали «убийственные» для Байдена факторы
Помощник Байдена заразился коронавирусом
Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11
В сети вспомнили кафетерии без стульев в советской Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.