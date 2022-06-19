Бывший премьер Британии назвал причину «безнаказанности» России за спецоперацию

Экс-премьер Британии Браун заявил, что разобщенный мир не смог правильно «наказать» Россию

Россия осталась «безнаказанной» за начало военной спецоперации на Украине, даже несмотря на беспрецедентные санкции, введенные западными странами. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News. Цитату приводит Daily Mail.

Экс-премьер страны жестко раскритиковал 150 стран, не наложивших рестрикции на Москву, и добавил, что такая разобщенность стала результатом неправильной политики Запада. «[Странам Европы и США] нужно показать, что глобализация, ведомая ими, работает на борьбу с бедностью, повышение стандартов жизни и борьбу с изменением климата», — подчеркнул он.

Браун напомнил, что два миллиарда людей на планете до сих пор не вакцинированы, хотя по всему миру производится не менее 24 миллиардов препаратов от COVID-19. Кроме того, западные страны так и не выполнили данных Африке обещаний по борьбе с изменением климата.