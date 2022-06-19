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Бывший премьер Британии назвал причину «безнаказанности» России за спецоперацию

Экс-премьер Британии Браун заявил, что разобщенный мир не смог правильно «наказать» Россию

Фото: Neil Hall / Unsplash

Россия осталась «безнаказанной» за начало военной спецоперации на Украине, даже несмотря на беспрецедентные санкции, введенные западными странами. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News. Цитату приводит Daily Mail.

Экс-премьер страны жестко раскритиковал 150 стран, не наложивших рестрикции на Москву, и добавил, что такая разобщенность стала результатом неправильной политики Запада. «[Странам Европы и США] нужно показать, что глобализация, ведомая ими, работает на борьбу с бедностью, повышение стандартов жизни и борьбу с изменением климата», — подчеркнул он.

Браун напомнил, что два миллиарда людей на планете до сих пор не вакцинированы, хотя по всему миру производится не менее 24 миллиардов препаратов от COVID-19. Кроме того, западные страны так и не выполнили данных Африке обещаний по борьбе с изменением климата.

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Виктория Кондратьева
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