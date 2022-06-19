Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин напал с ножом на покупателей в супермаркете

Житель Свердловской области напал с ножом на покупателей в супермаркете

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете в Березовском Свердловской области, он попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на очевидца.

«Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал местный житель.

По информации агентства, инцидент произошел около полуночи в магазине на улице Мира. В связи с происшествием в ГУ МВД России по региону направлен запрос.

Ранее в Лениногорске водитель такси пырнул пешехода перочинным ножом, после чего посадил в машину и отвез в больницу.
Недовольный скоростью движения такси пешеход решил высказать свои претензии водителю. После замечания он напал на таксиста и начал избивать руками и ногами. В ответ водитель достал перочинный нож и ранил нападавшего. У пострадавшего началось кровотечение.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России обвинили Литву в нарушении международного права
В России предрекли сокращение числа телеканалов
Байден подпрыгнул в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР
Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты
Курс биткоина упал ниже 17 тысяч долларов
Меркель опровергла использование «Северного потока 2» в качестве оружия
СК установил местонахождение подозреваемого в убийствах в Мариуполе боевика
Марсианский метеорит перевернул представления о формировании планет
Военный эксперт назвал преимущества Арматы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.