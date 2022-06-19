Россиянин напал с ножом на покупателей в супермаркете

Житель Свердловской области напал с ножом на покупателей в супермаркете

Мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете в Березовском Свердловской области, он попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на очевидца.

«Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал местный житель.

По информации агентства, инцидент произошел около полуночи в магазине на улице Мира. В связи с происшествием в ГУ МВД России по региону направлен запрос.

Ранее в Лениногорске водитель такси пырнул пешехода перочинным ножом, после чего посадил в машину и отвез в больницу.

Недовольный скоростью движения такси пешеход решил высказать свои претензии водителю. После замечания он напал на таксиста и начал избивать руками и ногами. В ответ водитель достал перочинный нож и ранил нападавшего. У пострадавшего началось кровотечение.