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Российская группировка «О» уничтожила под Лисичанском грузинских наемников

«Русская весна»: группировка «О» ВС России уничтожила под Лисичанском грузинских наемников

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Российская группировка «О» уничтожила отряд «Грузинского легиона», действующий на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что после артиллерийского удара было решено сменить грузинских наемников на роту 4-й бригады украинской нацгвардии из Лисичанска.

В апреле военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что в ходе спецоперации на Украине заметили технику российских военных под буквой «О». «О — значит Отважные», — объяснил репортер. По данным военного журналиста, именно бригада группировки «О» взяла под контроль село Лозовое, которое находится на территории Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы из этого подразделения направлены на Славянско-Краматорское направление.

В мае в ДНР заявили, что украинское командование перебросило к линии соприкосновения в Донбассе отряд грузинских наемников. «Нашей разведкой установлено, что в населенный пункт Валуйское Станично-Луганского района прибыли 30 грузинских наемников», — говорилось в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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