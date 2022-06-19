Кадыров рассказал о больших потерях среди наемников на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, оставшиеся в живых среди наемников «все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины». Кадыров отметил, что если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками «лихачества на бронетранспортерах», то сейчас они «безысходно констатируют свою беспомощность».

В качестве примера он рассказал о наемнике из США Джеймсе Васкесе, написавшем о больших потерях в описании к видео в соцсетях. «Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее», — привел Кадыров его слова.

Ранее Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за их позиции по событиям на Украине. По его словам, от ОДКБ России нет никакой пользы, а Москва при этом всем помогает. Он добавил, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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