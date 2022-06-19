Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота на одежде

TikTok-блогерша Мила удалила пятна пота с одежды перекисью водорода и средством для посуды

Фото: Shutterstock

Жительница Австралии нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Шантель Мила раскрыла рецепт самодельного раствора, с помощью которого можно легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани. На размещенных кадрах она смешала в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанесла получившееся средство на белую футболку.

По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего отправить вещь в стирку. В конце видео она показала, что футболка полностью отстиралась. Публикация Милы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

В декабре 2021 года блогерша также рассказала о неожиданном методе, который позволяет вывести красное вино с белой одежды. Шантель Мила объяснила, что для удаления въевшихся пятен с ткани она использует недорогую пену для бритья.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота на одежде
Стало известно о возможности бесплатного проживания в российских квартирах
Российский диетолог назвала опасные для фигуры летние продукты
Украинский боксер показал фото с россиянином Биволом и сделал заявление
Обладателя «Оскара» Хаггиса задержали на юге Италии по обвинению в изнасиловании
Стало известно о «больших разборках» в ДНР из-за обмена бывшей участницы «Азова»
Байдена раскритиковали за подпрыгивание у церкви
Врач-эндоскопист рассказал о риске появления мигрени из-за недолеченной болезни
В российском регионе разбился легкомоторный самолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.