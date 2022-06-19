Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота на одежде

TikTok-блогерша Мила удалила пятна пота с одежды перекисью водорода и средством для посуды

Жительница Австралии нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Шантель Мила раскрыла рецепт самодельного раствора, с помощью которого можно легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани. На размещенных кадрах она смешала в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанесла получившееся средство на белую футболку.

По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего отправить вещь в стирку. В конце видео она показала, что футболка полностью отстиралась. Публикация Милы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

В декабре 2021 года блогерша также рассказала о неожиданном методе, который позволяет вывести красное вино с белой одежды. Шантель Мила объяснила, что для удаления въевшихся пятен с ткани она использует недорогую пену для бритья.