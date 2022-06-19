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Решение Путина по поставкам газа ударило по рейтингам лидеров ЕС

WSJ: решение президента РФ Путина по газу ударило по электоральным рейтингам лидеров ЕС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа странам, отказавшимся платить за топливо в рублях, бьет по самому больному месту лидеров членов Европейского союза (ЕС) — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале говорится, что ближе к зиме в ряде европейских стран пройдут выборы. Как раз в это время местные жители наиболее остро ощутят отсутствие российского газа в домах и на предприятиях.

«Германия, которая очень сильно зависит от поставок газа из России, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италия, еще один крупный импортер российского газа, должна провести общенациональные выборы в середине следующего года», — пишет The Wall Street Journal, уточняя, что первой перед избирателями предстанет партия президента Франции Эммануэля Макрона Renaissance. Ей придется отстаивать свои позиции в Национальном собрании страны.

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Обозреватели газеты считают, что предстоящие выборы станут тяжелым испытанием для действующих лидеров стран Евросоюза. Им будет сложно добиться желаемых результатов из-за недовольства людей резким ростом цен на энергию.

Отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, Италия ввела налоговые льготы, чтобы снизить затраты на энергию для домохозяйств с низкими доходами и некоторых предприятий. А французский лидер одобрил выделение 28 миллиардов евро для ограничения цен на газ и предоставления скидки на бензин.

9 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа.

В конце марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

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Варвара Кошечкина
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