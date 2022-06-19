Два актера погибли в автокатастрофе по дороге на съемки сериала Netflix

Deadline: два актера сериала Netflix скончались в автокатастрофе по дороге на съемки

В Мексике два актера — Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилара — погибли в автокатастрофе в Мексике. Оба направлялись на съемки сериала Netflix «Избранный» (The Chosen One), пишет издание Deadline.

Актеры погибли в четверг 17 июня: фургон, в котором они ехали, разбился на полуострове Южная Нижняя Калифорния. Помимо Круза и Агилара, в машине находились еще шесть членов съемочной группы, они пострадали, но остались в живых. В результате Netflix и продюсерская компания RedRum приостановили съемки сериала.

Ни Netflix, ни RedRum пока не прокомментировали аварию.

Согласно описанию сериала от Netflix, «Избранный» посвящен истории 12-летнего мальчика, который узнает, что он — Иисус Христос, которому суждено спасти человечество. Сериал основан на комиксах Марка Миллара и Питера Гросса.