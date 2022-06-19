ВСУ повредили цех и резервуары в Ясиновском коксохимическом заводе

ВСУ при обстреле повредили цех и резервуары Ясиновского коксохимического завода в Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — говорится в сообщении.

Местных жителей попросили не покидать дома без необходимости.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР сдержала прорыв войск Вооруженных сил Украины под Макеевкой. По словам очевидца, украинские подразделения попытались выйти из замыкающегося котла и прорвать окружение, но не смогли.