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Россиянин утонул на яхте

МЧС: один человек погиб, перевернувшись на парусной яхте на Новосибирском водохранилище

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Новосибирском водохранилище в результате опрокидывания парусной яхты погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«По оперативной информации, около 19:00 (15:00 мск) местного времени на Новосибирском водохранилище в результате опрокидывания затонула парусная яхта, на которой находились четыре человека. Двух удалось спасти, один погиб»

Всего в момент трагедии на борту судна находились четыре человека. Судьба еще одного пассажира остается неизвестной. На его поиски отправлены 40 человек и 14 единиц техники, в том числе задействован вертолет Ми-8 для обследования акватории водохранилища.

Медицинская помощь выжившим не понадобилась. Причины трагедии не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области шестилетний мальчик утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Мальчик играл на пирсе и случайно упал в воду. Взрослые ждали, когда он выплывет, и слишком поздно опустились в реку в поисках мальчика.

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Марина Совина
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