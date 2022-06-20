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Детей в Башкирии обучат правилам дорожного движения в новом автогородке

В Республике Башкортостан построят детский автогородок

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Республике Башкортостан построят детский автогородок, цель которого — обучить детей правилам дорожного движения. Об этом сообщает «Башинформ»

Автогородок будет включать в себя миниатюрные элементы реальной дороги, такие как пешеходные переходы, проезжая часть с разметкой, перекрестки, пешеходные дорожки, тротуары, светофоры и знаки.

«Детская площадка по улице Ленина благоустраивается в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и для практического обучения детей и подростков основам дорожной безопасности», — заявил глава Караидельского района Айдар Шайдуллин.

Новая площадка появится в селе Караидель по программе «Формирование комфортной городской среды». Ее строительство завершат до октября 2022 года.

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Евгений Шульгин
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