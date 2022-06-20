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Определены районы Москвы с самым подорожавшим жильем

В мае 2022 года «квадрат» жилья в Москве больше всего подорожал в Донском районе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В мае 2022 года в Москве квадратный метр жилья на вторичном рынке больше всего подорожал в Донском районе — за месяц показатель увеличился на 11,7 процента. Об этом говорится в исследовании риелторской компании Est-a-Tet, сообщает РБК.

В среднем «квадрат» в Донском районе подорожал до 438,6 тысячи рублей. Районом с самым подорожавшим жильем также назвали Москворечье-Сабурово с динамикой в 10,8 процента. Топ-3 списка замкнул Восточный район, где квартиры подорожали на 10,7 процента. Ниже в списке расположилось Тропарево-Никулино с увеличением стоимости квадратного метра на 10,6 процента. Пятую строчку занял Нижегородский район с ростом в 10,4 процента.

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В агентстве определили, что на рост стоимости жилья в некоторых районах влияет небольшой объем предложения, а в других — выход на рынок большого числа объектов при отсутствии конкуренции. «В этом случае качество новых домов и квартир в них может быть существенно интереснее, чем в старых домах, что закономерно отражается на цене», — объяснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Юлия Дымова.

Ранее аналитики компании Est-a-Tet выяснили, что в мае 2022 года больше всего жилье в новостройках бизнес-класса в Москве подорожало в Алексеевском районе — на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место по увеличению стоимости элитного жилья занял район Марфино, а третье — Басманный.

Ударная волна
Нина Ташевская
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