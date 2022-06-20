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Показана главная роль случайных мутаций в эволюции

В Университете штата Мичиган показали главную роль мутаций в эволюции кишечной палочки

Фото: Shutterstock

Ученые Университета штата Мичиган провели экспериментальный тест, чтобы определить, какой из факторов — разнообразие или случайные мутации — играет главную роль в эволюционном процессе. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

Биологи выращивали кишечную палочку Escherichia coli в течение 300 дней. Популяции бактерий с различным уровнем генетического разнообразия помещали в чашки Петри с питательной средой, содержащей глюкозу и аминокислоту D-серин. Степень разнообразия популяции варьировалась от нулевой (все бактерии относились к одной линии) до максимальной, что ученые смогли воссоздать, смешивая и сопоставляя образцы перед экспериментом. Всего было произведено две тысячи поколений, и исследователи измеряли степень приспособленности микроорганизмов на нескольких этапах теста.

Оказалось, что в 50-м поколении те популяции, что были более разнообразными, имели явное преимущество, то есть эволюционировали так, чтобы лучше конкурировать за пищу. Однако с течением времени преимущество уменьшалось и к 2000-му поколению почти полностью исчезло.

Авторы работы предполагают, что влияние первоначального разнообразия теряется из-за того, что случайные мутации являются основным двигателем эволюции, по крайней мере, у Escherichia coli. Однако для подтверждения результатов необходимо провести эксперименты с более сложными организмами.

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Александр Еникеев
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