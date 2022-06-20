Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили

Глава Минцифры Шадаев заявил о проблемах с трудоустройством у покинувших Россию айтишников

Фото: unsplash

Руководитель Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возвращении в Россию IT-специалистов, которые ранее покинули страну. В интервью РБК он назвал проблемы, с которыми сталкиваются айтишники при эмиграции.

Шадаев заявил, что значительное число возвращающихся в Россию IT-специалистов — это те, кто «уезжал на эмоциях» и не смог быстро найти работу за границей. При этом многие из айтишников, оставаясь за рубежом, продолжают работать на российские компании в удаленном режиме, подчеркнул он.

Говоря о трудностях, с которыми представители IT-индустрии столкнулись за границей, Шадаев также отметил, что контракты с российскими разработчиками изначально попали в общую «культуру отмены». «А второй тренд, который я сейчас вижу, что, к сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством. (...) К сожалению, есть определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами», — объяснил глава Минцифры.

Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее востребованные специалисты за рубежом находят работу достаточно легко. За наиболее успешными российскими разработчиками, по словам Шадаева, за границей велась «охота».

В мае Шадаев также заявил, что 80 процентов сим-карт, владельцы которых уехали из России в конце февраля, вернулись в страну. Он отметил, что значительную часть таких людей составили IT-специалисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Что делать?
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России
Пьяный житель Ставрополья напал с ножом на прохожих из-за белой горячки
Раскрыта стоимость самого дешевого дома в аренду в Подмосковье
Раскрыто местонахождение внука Пугачевой
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили
Глава Евросовета рассказал о повестке июньского саммита ЕС
Дизайнер назвала лучшую одежду для захоронения умерших
В России заявили о возможности введения дополнительных сборов в авиации
В Госдуме рассказали о льготах для многодетных отцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.