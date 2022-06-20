Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили

Глава Минцифры Шадаев заявил о проблемах с трудоустройством у покинувших Россию айтишников

Руководитель Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возвращении в Россию IT-специалистов, которые ранее покинули страну. В интервью РБК он назвал проблемы, с которыми сталкиваются айтишники при эмиграции.

Шадаев заявил, что значительное число возвращающихся в Россию IT-специалистов — это те, кто «уезжал на эмоциях» и не смог быстро найти работу за границей. При этом многие из айтишников, оставаясь за рубежом, продолжают работать на российские компании в удаленном режиме, подчеркнул он.

Говоря о трудностях, с которыми представители IT-индустрии столкнулись за границей, Шадаев также отметил, что контракты с российскими разработчиками изначально попали в общую «культуру отмены». «А второй тренд, который я сейчас вижу, что, к сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством. (...) К сожалению, есть определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами», — объяснил глава Минцифры.

Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее востребованные специалисты за рубежом находят работу достаточно легко. За наиболее успешными российскими разработчиками, по словам Шадаева, за границей велась «охота».

В мае Шадаев также заявил, что 80 процентов сим-карт, владельцы которых уехали из России в конце февраля, вернулись в страну. Он отметил, что значительную часть таких людей составили IT-специалисты.