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В Минцифры рассказали о вернувшихся в Россию IT-специалистах

Глава Минцифры Шадаев заявил, что 80% сим-карт россиян, уехавших из России, вернулись

Фото: Unsplash

Руководитель Минцифры Максут Шадаев рассказал о доле россиян, уехавших из страны с началом спецоперации на Украине и вернувшихся обратно. Показатели он озвучил во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», запись трансляции доступна во «ВКонтакте».

«В конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи [о том], сколько сим-карт уехало с момента начала специальной военной операции и сколько из них вернулось. Цифры обнадеживающие. 80 процентов сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну», — заявил глава Минцифры, отвечая на вопрос о том, как сработали меры властей для предотвращения утечки умов.

Шадаев отметил, что значительную часть аудитории вернувшихся в страну россиян составили IT-специалисты. Он также выразил уверенность в том, что «умы и кадры» остаются в России.

«Я вижу по крупным компаниям, что костяк весь кадровый здесь», — добавил руководитель Минцифры.

Ранее Шадаев также высказался о вероятности блокировки видеохостинга YouTube в России. Он заявил, что планов по ограничению доступа к сервису нет.

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Олег Давыдов
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