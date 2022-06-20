Десятитомник Гамзатова издадут на аварском и русском языках

Десятитомное собрание сочинений Гамзатова издадут на двух языках в честь столетия поэта

Десятитомное собрание сочинений дагестанского поэта Расула Гамзатова будет издано в честь столетия со дня его рождения. Об этом сообщает ТАСС.

Книги выпустят на двух языках — русском и аварском. «Издание планируется десятитомное <> на аварском и русском языках. На аварском языке [издает] наш филиал Академии наук, там есть центр изучения, они подготовили, большую работу провели, на аварском языке с уточнениями, с пояснениями», — рассказала дочь поэта Салихат Гамзатова.

Она также сообщила, что в честь юбилея фонд поэта совместно с библиотекой имени Расула Гамзатова также планирует создать дополненный библиографический словарь.

К юбилею поэта планируется провести мероприятия в нескольких городах страны. В частности выставки посвященные Гамзатову, откроют в Музее современной истории России в Москве и в музее истории Российской литературы имени В. И. Даля. Отметить 100-летие планируют в Монголии, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и в Иране.