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Один из богатейших в мире людей подал на развод

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей второй женой Николь Шанахан
Николь Шанахан и Сергей Брин

Николь Шанахан и Сергей Брин. Фото: Kate Munsch / Reuters

Сооснователь американской компании Google Сергей Брин и один из богатейших в мире людей решил развестись со своей второй женой Николь Шанахан. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно судебным документам, предприниматель подал на развод после трех лет совместной жизни с Шанахан. Причиной расторжения брака стали «непримиримые разногласия». По данным издания, Брин и Шанахан стараются сохранить подробности разрыва в тайне, поэтому попросили суд опечатать документы.

По мнению юристов, супруги заключали брачный контракт, так как их отношения начались уже после того, как Брин стал миллиардером. Дело рассматривается частным судьей, поэтому подробности бракоразводного процесса освещаться не будут, отметила адвокат Моника Маззей.

Брин и Шанахан поженились в 2018 году, в том же году у пары родился сын. До этого Брин был женат на основательнице биотехнологической компании Анне Войжитски, в браке с которой у него родились сын и дочь.

Сергей Брин входит в топ-10 богатейших людей мира. Согласно рейтингу Forbes Real Time, состояние предпренимателя оценивается в 89,5 миллиардов долларов. Основная часть состояния Брина приходится на долю Alphabet, материнской компании Google, которую Брин основал вместе с Ларри Пейджем в 1998 году.

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Асель Минбаева
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