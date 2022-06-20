Стало известно о состоянии Горбачева

ТАСС: ухудшения здоровья Горбачева нет, он находится под наблюдением врачей

Ухудшения здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева на данный момент нет, он находится под непрерывным наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, политика госпитализировали в самом начале пандемии коронавируса — в 2020 году — так как это было требование врачей Центральной клинической больницы (ЦКБ).

«Он до сих пор там, находится под беспрестанным наблюдением врачей. Никакого такого ухудшения в последнее время нет, но врачи считают, что надо, чтобы он находился под наблюдением», — сказал он, добавив, что Горбачев находится не дома.

Ранее пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал текущее ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.