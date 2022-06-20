МЧС захотело развернуть на границе с Украиной систему «Безопасный город»

«Ъ»: МЧС планирует развернуть систему «Безопасный город» на границе с Украиной

МЧС России планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы развернуть на границе с Украиной систему «Безопасный город». Об этом стало известно источникам «Коммерсантъ», близким к проекту.

По их данным, систему планируют развернуть в Крыму, Краснодарском крае, а также в Воронежской и Белгородской областях. Собеседник издания в МЧС отметил, что в условиях спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины «Безопасный город» стал актуален для регионов с учетом «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры».

Предполагается, что во внедряемую систему будет входить специализированное программное обеспечение, камеры видеонаблюдения с аналитикой, а также мониторинг состояния экологии — это необходимо для безопасности приграничных регионов России. Как утверждают источники издания, «Безопасный город» МЧС хочет запустить на полтора года.

Министерство чрезвычайных ситуаций начало разрабатывать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» еще в 2014 году, его техническим оператором числится «Ростех».

В ряде граничащих с Украиной российских регионах в настоящий момент действует высокий уровень террористической опасности. Подобный режим до конца июня введен в Белгородской и Курской областях, а также в приграничных районах Крыма. В части Краснодарского края, а также в Брянской и Воронежской областях власти желтый уровень террористической опасности отменили.