В Казани отметят 20-летие регионального Союза художников СНГ

В Казани 21 июня отметят 20-летие регионального отделения Союза художников СНГ

В Республике Татарстан пройдет открытие выставки декоративно-прикладного искусства в честь 20-летия казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на председателя отделения Ладу Аюдаг.

«За это время было проведено 150 коллективных выставок — большая часть в Казани, в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Это огромный труд общественной организации, включающей 118 художников и двух искусствоведов», — объяснила Аюдаг.

Мероприятие состоится 21 июня в Храме всех религий в поселке Старое Аракчино. На юбилейной выставке посетители смогут увидеть работы куратора Марины Абрамовой, Лады Аюдаг, Михаила Краева, Татьяны Шаталовой, Риммы Равиловой, Светланы Константиновой, Тимура Хайруллина, Надии. Годощаповой и Елены Курносовой.

Также на мероприятии будут представлены авторские куклы, украшения, печворк, скульптуры малых форм и авторские костюмы. Состоится выступление композитора Алсу Валеевой, перфоманс «Художники и поэты» и показ документального фильма «На просторах Татарстана».