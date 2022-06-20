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Названо новое имя «Биг Тейсти» в России

«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» на базе McDonald’s под названием «Биг спешл»

Фото: Shutterstock

Пресс-служба сети ресторанов «Вкусно и точка», выкупившая активы ушедшего из России «Макдоналдса», в комментарии «Известиям» назвала новое имя бургера «Биг Тейсти». В скором будущем он вернется в меню под названием «Биг Спешл».

Ожидается, что в Москве и Московской области продажи бургера начнутся с 25 июня. Также вероятно возвращение в меню мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» с измененным рецептом.

В настоящее время «Биг Тейсти», «Биг Мак», «Макфлурри», а также набор «Хэппи Мил» в меню «Вкусно и точка» отсутствуют.

Сеть ресторанов открылась на месте бывших заведений «Макдоналдса» в Москве и Московской области 12 июня. До конца месяца ожидается открытие около 200 ресторанов.

Об окончательном уходе из России американская сеть ресторанов объявила в середине мая. Предыдущие два месяца компания продолжала выплачивать зарплату российским сотрудникам, несмотря на закрытые рестораны.

Активы «Макдоналдса» в России купил один из ее бывших франчайзи, сибирский бизнесмен Александр Говор. Часть принадлежащих ему заведений в регионах продолжают работать под брендом «Макдоналдса», поскольку это позволяют условия договора франшизы.

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Платон Щукин
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