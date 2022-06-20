Министр транспорта назвал возможный базовый самолет парка «Аэрофлота»

Министр транспорта Савельев назвал Ту-214 возможным базовым самолетом «Аэрофлота»

Министр транспорта России Виталий Савельев назвал самолет Ту-214 возможной базовой моделью для парка «Аэрофлота». Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, передает РИА Новости.

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, "Аэрофлот" как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить», — сказал Савельев.

В апреле сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90. На данный момент эти воздушные суда уже выпускаются в Казани малой серией.