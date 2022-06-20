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Турция назвала сроки продолжения переговоров по НАТО со Швецией и Финляндией

Калын заявил, что переговоры Турции с Финляндией и Швецией продолжатся после саммита НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Переговоры между Турцией, Финляндией и Швецией о членстве в НАТО безусловно продолжатся, саммит альянса в Мадриде на следующей неделе не является крайним сроком для окончательного решения. Такие сроки продолжения переговорного процесса назвал пресс-секретарь президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает агентство Reuters.

Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара ожидает немедленные шаги со стороны Стокгольма в отношении боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, любой прогресс в переговорах «теперь зависит от направления и скорости, которые эти страны предпримут».

Ранее Калын заявил, что власти Турции по-прежнему ожидают от Финляндии и Швеции выполнения выдвинутых ранее условий для принятия стран в НАТО. Он дополнил, что Североатлантический альянс — «организация безопасности». «Это не [свободный] выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы», — подчеркнул он, добавив, что власти упомянутых стран должны принять серию конкретных шагов для решения проблем безопасности.

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Виктория Кондратьева
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