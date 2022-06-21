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Словения передала Украине 35 БМП

Власти Словении отправили Украине 35 боевых машин пехоты M80A железнодорожным составом

Фото: wikipedia

Власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 боевых машин пехоты (БМП) M80A югославского производства. Об этом сообщает местный портал 24ur.

БМП пересекли словенскую границу с Польшей еще 20 июня вечером; ожидается, что уже сегодня они прибудут в пункт назначения на западе Украины. В обмен на эти поставки США предоставит Словении возможность закупить вооружение на сумму, превышающую стоимость самих машин. Авторы новости полагают, что технику быстро переправят на восточный фронт, где идут активные бои.

18 июня командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко и заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 50 процентов тяжелых вооружений во время российской специальной военной операции. Впрочем, речь идет только о тяжелых вооружениях.

Ударная волна
Виктория Кондратьева
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