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Украинский генерал рассказал о потере половины тяжелых вооружений ВСУ

Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере 50% тяжелых вооружений в ходе спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 50 процентов тяжелых вооружений во время российской специальной военной операции. Об этом рассказали командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко и заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов в интервью журналу National Defence.

Карпенко подчеркнул, что речь идет только о тяжелых вооружениях. «На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50 процентов потерь оборудования в результате активных боевых действий», — заявил украинский генерал. По его данным, были потеряны около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

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При этом Карпенко не стал говорить о потерях противотанковых управляемых ракет или противотанкового управляемого оружия.

Предоставляемых Западом вооружений не хватает

По словам Шарапова, протяженность линии фронта составляет 2500 километров, а передовые позиции, где идут активные боевые действия — более 1000 километров. Карпенко добавил, что одна бригада держит около 40 километров фронта. Это означает, добавил он, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых требует 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы.

Замминистра обороны Украины обратил внимание на то, что при таком массовом расходовании ресурсов системы вооружения, поставляемые Западом, «покрывают лишь 10-15 процентов» потребностей ВСУ.

Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня

Денис Шараповзамминистра обороны Украины по закупкам

В свою очередь, Карпенко отметил, что на данный момент общая численность ВСУ, территориальной обороны и сил безопасности составляет «до одного миллиона человек», которых необходимо «обеспечить стрелковым оружием, средствами индивидуальной защиты и средствами связи».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская артиллерия превосходит украинскую в 15 раз «в самых важных частях линии фронта».

Человеческие потери

Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери, по его словам, оцениваются в сотни человек.

200-500человек

составляют среднесуточные потери украинской армии

Сам президент Украины Владимир Зеленский также называл ежедневные потери украинской армии. По его словам, армия лишается от 60 до 100 человек убитыми каждый день. Ситуацию на фронте украинский лидер назвал очень тяжелой.

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Ежедневные потери украинской армии оценили и в США. По словам главы комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и от 100 до 300 ранеными.

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Марина Совина
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