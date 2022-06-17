В Киеве рассказали о превосходстве российской артиллерии в 15 раз

Кулеба: российская артиллерия превосходит украинскую в 15 раз «в важных участках фронта»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская артиллерия превосходит украинскую в 15 раз «в самых важных частях линии фронта». Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, по этой причине поставок нескольких американских ракетных систем Киеву будет недостаточно, чтобы «одержать верх». Глава МИД отметил, что Украине должны были оказать помощь намного раньше. Он также подчеркнул, что помощи все еще слишком мало и Киеву срочно нужно тяжелое вооружение из различных источников.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением о создании коалиции государств, которые обеспечили бы Украине поставку вооружений, позволяющих осуществить защиту своих портов и перевозящих зерно судов. Она подчеркнула, что в скором времени собирается обсудить эту инициативу с союзными странами.

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