Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве рассказали о превосходстве российской артиллерии в 15 раз

Кулеба: российская артиллерия превосходит украинскую в 15 раз «в важных участках фронта»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская артиллерия превосходит украинскую в 15 раз «в самых важных частях линии фронта». Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, по этой причине поставок нескольких американских ракетных систем Киеву будет недостаточно, чтобы «одержать верх». Глава МИД отметил, что Украине должны были оказать помощь намного раньше. Он также подчеркнул, что помощи все еще слишком мало и Киеву срочно нужно тяжелое вооружение из различных источников.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением о создании коалиции государств, которые обеспечили бы Украине поставку вооружений, позволяющих осуществить защиту своих портов и перевозящих зерно судов. Она подчеркнула, что в скором времени собирается обсудить эту инициативу с союзными странами.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Литва прекратит транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград
В России возродят бренды «Волга» и «Победа»
Премьер Эстонии предупредила сограждан о «суровой зиме»
В США признали фейком статью об угрозе подрыва Запорожской АЭС Россией
В США пристыдили Байдена за его слова о Путине
В Киеве рассказали о превосходстве российской артиллерии в 15 раз
Популярная блогерша получила штраф за перекрытие улицы в центре Москвы
Стало известно о направлениях полетов российской элиты до и после санкций
Ученые назвали оптимальное число детей для счастья
Взятых в плен под Харьковом американских наемников показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.