На российского судью завели дело после получения взятки

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Адыгеи по подозрению в получении взятки за решение

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Майкопского городского суда Республики Адыгея. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование санкционировала Высшая квалификационная коллегия судей России. Дело заведено по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2021 года судья получил деньги в обмен на неправосудное решение по гражданскому делу. Подозреваемый обещал удовлетворить иск заявителя. Его задержали с поличным сотрудники ФСБ. После этого квалификационная коллегия судей Адыгеи приняла решение о досрочном прекращении полномочий задержанного судьи.