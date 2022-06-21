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На российского судью завели дело после получения взятки

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Адыгеи по подозрению в получении взятки за решение

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Майкопского городского суда Республики Адыгея. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование санкционировала Высшая квалификационная коллегия судей России. Дело заведено по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2021 года судья получил деньги в обмен на неправосудное решение по гражданскому делу. Подозреваемый обещал удовлетворить иск заявителя. Его задержали с поличным сотрудники ФСБ. После этого квалификационная коллегия судей Адыгеи приняла решение о досрочном прекращении полномочий задержанного судьи.

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Любовь Ширижик
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