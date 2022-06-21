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Испанский граф застрелил двух женщин в центре Мадрида и покончил с собой

Испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон застрелил двух женщин в центре Мадрида
Фернандо Гонсалес де Кастехон

Фернандо Гонсалес де Кастехон. Кадр: Telemadrid.es

Испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон, носивший титул графа, застрелил двух женщин в центре Мадрида, а после — покончил с собой. О произошедшем 20 июня инциденте сообщает агентство EFE.

По данным агентства, 53-летний убийца при жизни носил титулы граф Атарес и маркиз де Периха, разрешения на пистолет у него не было. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обе его жертвы при жизни были приятельницами, при этом одна из них была многолетней подругой аристократа и имела общую с ним дочь.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в квартире Кастехона целую коллекцию короткоствольного оружия, включающую, в том числе, запрещенный на территории страны пистолет с глушителем. Помимо прочего, в квартире был найден военный мундир и крест со свастикой.

Журналисты выяснили, что состоявшая в отношениях с графом женщина в 2018 году подала на мужчину в суд, обвинив его в жестоком обращении. Несмотря на то что тогда испанца задержали, роман на этом не закончился.

Издание Hola сообщает, что 53-летний аристократ при жизни слыл беспокойным и эксцентричным соседом. В прошлом он устраивал стрельбу в публичных местах и закатывал скандалы, а также однажды пообещал пристрелить собаку из-за ее лая.

Свои титулы мужчина унаследовал в 2012 году от своего двоюродного деда. Кроме них родственник оставил ему внушительное состояние.

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Варвара Кошечкина
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