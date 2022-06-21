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Посол ЛНР уточнил информацию о вышедших с «Азота» мирных жителях

Посол ЛНР в России Мирошник рассказал о 20 вышедших с территории «Азота» мирных жителях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Около 20 мирных жителей вышли с территории завода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республике. Об этом написал в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что по мере продвижения по «Азоту» из убежищ начинают выходить гражданские лица, которые в последние недели укрывались на территории завода. Он добавил, что около двух десятков из них смогли самостоятельно выйти ко второй проходной завода, которая не контролируется украинскими военными. Посол также рассказал, что сейчас мирные жители находятся в безопасности. Тем не менее, он подчеркнул, что выход гражданских сдерживается постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии из пригорода Лисичанска.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили около 30 мирных жителей с территории химзавода «Азот» в Северодонецке. Близкий к Народной милиции ЛНР источник уточнил, что заложников на предприятии удерживают бойцы националистического батальона «Айдар». Он уточнил, что не обладает информацией о том, куда направился автобус с освобожденными.

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Марина Совина
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