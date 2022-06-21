Россиянка отдохнула в Калининградской области и ужаснулась запаху и вкусу воды

Читательница «Тонкостей туризма» расстроилась из-за запаха сероводорода на Балтийском море

Российская туристка побывала в Калининградской области и рассказала о плюсах и минусах отдыха на Балтийском побережье. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом Тонкости туризма, ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

Читательница портала остановилась в поселке Янтарный. Несмотря на первое приятное впечатление, реальность, по ее словам, «оказалась не такой идеальной». Выяснилось, что за новым фасадом здания отеля скрываются номера в плачевном состоянии. Например, туристка пришла в ужас от чайника, кипяток из которого моментально приобретал вкус пластика. Также ее расстроило отсутствие системы фильтрации — из-за природных особенностей местная вода пахла сероводородом.

«Куда руки тянешь? Это не для вас!", "Чего приперлись, еще 10 минут до завтрака, идите гуляйте!», — такими фразами путешественница описала общение персонала с туристами. Тем не менее, девушка посчитала, что сотрудники позволяют себе хамские и грубые высказывания «не со зла, а по незнанию и привычке».

По мнению туристки, пляжи Черного моря значительно уступают инфраструктуре и обустройству береговой линии на Балтике. Тем не менее, она предупредила, что из-за сильного ветра и низкой температуры воды «обычного пляжного отдыха» ожидать не стоит. Помимо прочего, девушка отметила, что такие развлечения как кайт-серфинг или банные комплексы есть только «в очень эксклюзивном варианте» и предлагаются по высокой стоимости.

«Посетили Зеленоградск, Светлогорск, Куршскую косу. Все очень понравилось, вернуться хочется, негативные моменты как-то забываются на фоне всех позитивных. Но, как ни крути, присутствует постоянно чувство искреннего сожаления, что могло бы быть лучше. И ведь для этого все есть, осталось только взять и сделать, но нет… У нас такой простой путь быть не может», — рассудила россиянка.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость летнего отдыха в Калининградской области. Так, недельный отпуск на Балтийском море с перелетом, проживанием в трехзвездочном отеле и завтраками обойдется от 41,2 тысячи рублей.