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Туроператоры раскрыли стоимость летнего отдыха на Балтийском море

АТОР: недельный отпуск на Балтийском море обойдется россиянам в 41,2 тысячи рублей

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным путешественникам стоимость летнего отдыха в Калининградской области. Предложения участников туррынка организация опубликовала на своем сайте.

Так, наиболее выгодный вариант пляжного отдыха предлагает компания FUN&SUN — недельный отпуск на Балтийском море обойдется путешественникам от 41,2 тысячи рублей. В цену входит перелет, проживание в трехзвездочном отеле и завтрак.

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У туроператора «Русский Экспресс» можно приобрести оздоровительные туры в Светлогорск от 53,7 тысячи рублей. В данную сумму входит перелет и десятидневное размещение в санатории «Янтарный берег» с лечением и питанием. Стоимость семидневных путевок в Светлогорск и Зеленоградск у Coral Travel и «Мультитур» начинается от 68,8 и 72 тысяч рублей соответственно — в цену включено десятидневное проживание семьи из двух взрослых и одного ребенка в трехзвездочной гостинице с питанием по системе полупансион.

«Интурист» предлагает семье из трех человек отдохнуть неделю в санатории «Отрадное» в Светлогорске за 112 тысяч рублей. В сумму входит перелет, проживание и трехразовое питание. Тур с аналогичными параметрами в санатории «Зеленоградск» обойдется в 105 тысяч рублей за троих.

Ранее сообщалось, что на фоне временного закрытия ряда аэропортов южных и центральных регионов страны отечественные туристы изменили предпочтения в путешествиях. Так, наиболее популярными внутрироссийскими направлениями с 1 июня по 31 августа 2022 года, согласно количеству бронирований средств размещения, стали МахачкалаКалининград и Иркутск.

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Валентина Процкова
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