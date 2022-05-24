Россияне изменили предпочтения в путешествиях на фоне закрытых аэропортов

Tvil.ru: наиболее популярным направлением у россиян по стране летом стала Махачкала

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru рассказали, в каких городах России планируют отдыхать отечественные туристы летом на фоне временного закрытия ряда аэропортов южных и центральных регионов страны. Об изменении у россиян предпочтений в путешествиях сообщает РИА Новости.

Так, наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями с 1 июня по 31 августа 2022 года, согласно количеству бронирований средств размещения, стали Махачкала, Калининград и Иркутск. Также в топ-10 популярных городов страны вошли Выборг, Псков, Чемал, Минеральные Воды, Тула, Владимир, Петропавловск-Камчатский.

При этом специалисты сервиса отметили, что чаще всего соотечественники бронируют летний отпуск на срок от двух до восьми ночей и тратят на проживание до пяти тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в воздушные гавани южных и центральных регионов России продлили до 31 мая 03:45 по Москве. В Росавиации уточнили, что речь идет об 11 аэропортах, среди которых авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.