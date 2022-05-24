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В России продлили режим ограничения полетов в южные и центральные регионы страны

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов до 31 мая

Фото: Globallookpress.com

В России до 31 мая 03:45 по московскому времени продлили режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Ведомство отметило, что список закрытых 11 аэропортов не изменился, в него включены авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как и прежде, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя региональные аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.

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Дарья Рыбак
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