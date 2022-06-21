Обнаружена адаптировавшаяся к потеплению популяция белых медведей

Daily Mail: найдена адаптировавшаяся к потеплению в Гренландии субпопуляция белых медведей

Группа специалистов из Вашингтонского университета обнаружили новую популяцию белых медведей, которые успешно адаптировались к потеплению на юго-востоке Гренландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, хищников заметили возле незамерзающего моря между 60 и 64 градусами северной широты. Группа медведей отличается генетически и имеет уникальные черты для жизни в условиях повышенной температуры. В ходе исследования ученые провели масштабную работу по изучению данных о миграции, геноме и демографии белых медведей за 36 лет.

Выяснилось, что найденная на юго-востоке Гренландии группа состоит из нескольких сотен особей и имеет существенные отличия от любых других известных популяций. По сути, это изолированная субпопуляция, которая сумела сохранить свои черты из-за труднодоступного места обитания. По оценкам специалистов, найденные медведи живут обособленно уже как минимум несколько сотен лет, и численность все это время так и оставалась ограниченной. Причиной этого, предполагают исследователи, может быть маленький размер самок и небольшое количество рождающихся детенышей.

Адаптация белых медведей в условиях малого количества льда (эта популяция имеет доступ к морскому льду, на котором они охотятся, только четыре месяца в году — с февраля по май) может дать представления о жизни этого вида в будущих климатических изменениях. Однако ученые добавили, что не стоит рассчитывать, что это позволит сохранить жизнь всем популяциям белых медведей, поскольку льда на всех не хватит. Поэтому они по прежнему ожидают сокращения численности этих млекопитающих на территории всей Арктики из-за глобального потепления.