Трамп назвал огромной бедой экономическую ситуацию в США

Экс-президент Трамп назвал огромной бедой состояние экономики США из-за рецессии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в состоянии рецессии. Об этом он расскзаал в интервью телеканалу Newsmax.

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — отметил экс-глава государства. По его словам, экономика США сейчас в огромной беде. Трамп подчеркнул, что США еще никогда не были в таком положении.

Ранее Трамп «обвинил» американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. «Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал политик.