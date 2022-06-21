Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Трамп назвал огромной бедой экономическую ситуацию в США

Экс-президент Трамп назвал огромной бедой состояние экономики США из-за рецессии
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Karen Pilfer Focht / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в состоянии рецессии. Об этом он расскзаал в интервью телеканалу Newsmax.

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — отметил экс-глава государства. По его словам, экономика США сейчас в огромной беде. Трамп подчеркнул, что США еще никогда не были в таком положении.

Ранее Трамп «обвинил» американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. «Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал политик.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главные козыри России в борьбе с санкциями Запада
Поставки китайских машин в Россию резко сократились
В США рассказали о «Мстителе» штурмовика A-10 Thunderbolt II
Япония увеличит давление на Россию
Стали известны подробности пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя
Россиян научили правильно продавать квартиры
Сексолог перечислила шесть правил расставания
Полицейский избил пьяного водителя после погони на Камчатке
Володин отреагировал на готовность Кулебы «воевать лопатами» с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.