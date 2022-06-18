Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал политик.

Также экс-президент отметил, что Соединенные Штаты выделяют на оружие Украины 40 миллиардов долларов, а ранее на эти цели было потрачено еще 16 миллиардов. Трамп заявил, что Европа выделяет Киеву «только малую часть» указанных средств.

Ранее Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины. Политик выразил опасения, что ситуация на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этого государства, а также гибелью миллионов людей.