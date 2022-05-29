Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил опасения, что ситуация на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этого государства, а также гибелью миллионов людей. Он заявил, что в настоящее время все усилия должны быть направлены на переговоры.

По мнению экс-президента, Киев сейчас «уничтожается». По его словам, причина этого — «глупость того, что мы говорим и делаем». «Кстати, вы можете закончить третьей мировой войной из-за глупости того, что мы говорим, что мы делаем», — заявил он.

Трамп отметил, что Украину «взрывают на кусочки». Он добавил, что такого числа погибших в конфликте «никто из нас никогда не видел». Политик подчеркнул, Китай наблюдает за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань.

Бывший американский лидер рассказал, что у него был разговор с лидерами КНР и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий. «Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: "Что, в самом деле?". Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на пять процентов, этого было достаточно», — сообщил он.

По словам Трампа, он стал единственным президентом Соединенных Штатов в текущем веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты.

Ранее зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. «Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — сказал он.