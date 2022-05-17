Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны

Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что Россия постоянно вынуждена напоминать, что в случае нападения последует «немедленный и сверхмощный ответ».

Также он призвал поддерживать отечественную науку во время санкций, наращивать импортозамещение, а также внедрять оригинальные российские разработки и готовить новые перспективные кадры.

Ранее Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита. По мнению политика, щит, которым обладает Россия, помогает успокоить тех, кто пытается подталкивать ее к третьей мировой войне.