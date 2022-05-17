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Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны

Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что Россия постоянно вынуждена напоминать, что в случае нападения последует «немедленный и сверхмощный ответ».

Также он призвал поддерживать отечественную науку во время санкций, наращивать импортозамещение, а также внедрять оригинальные российские разработки и готовить новые перспективные кадры.

Ранее Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита. По мнению политика, щит, которым обладает Россия, помогает успокоить тех, кто пытается подталкивать ее к третьей мировой войне.

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Никита Абрамов
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