Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита

Медведев заявил, что ядерный щит помогает успокоить желающих устроить третью мировую войну

Ядерный щит, которым обладает Россия, помогает успокоить тех, кто пытается подталкивать ее к третьей мировой войне. Такое мнение выразил зампредседателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости.

В Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, Медведев провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он отметил, что там больше 75 лет ведутся разработки российского ядерного потенциала, а также проводятся исследования, направленные на совершенствование возможностей в этой сфере.

«И конечно историческая заслуга тех, кто здесь работал, что был создан ядерный щит для России и наших союзников, который обеспечивает нашу независимость на протяжении большого количества лет», — порассуждал он.