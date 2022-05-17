Кремль высказался по поводу отношения Запада к России

Пресс-секретарь Путина Песков назвал само существование России раздражителем для Запада

Само существование России является для коллективного Запада существенным раздражителем. Такое мнение об отношении к Москве высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Пресс-секретарь президента отметил также, что страны Запада готовы на все, чтобы не дать России развиваться «так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим». В то же время, заявил он, Москву невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

Ранее в мае заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире.

Так политик отреагировал на выделение палатой представителей США помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов. Медведев объяснил финансирование Киева «не любовью» к стране, а «продолжением proxy war против России».