Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России

Медведев назвал выделение США $40 млрд Украине продолжением прокси-войны против России

У Запада не выйдет нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Этими словами зампред Совбеза отреагировал на выделение палатой представителей США помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов. Медведев объяснил выделение помощи Киеву «не любовью» к Киеву, а «продолжением proxy war против России».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — объявил политик.

Ранее сообщалось, что запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден.

В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената Конгресса. В случае его одобрения документ будет передан на подпись Байдену. Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.