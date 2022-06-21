Брэдли Купер рассказал о конфликте с известным режиссером

Брэдли Купер рассказал, как послал известного режиссера к черту

Американский актер и продюсер Брэдли Купер рассказал в подкасте SmartLess, что один известный режиссер высмеял его номинации на премию «Оскар». Имя кинодеятеля он не уточнил.

Конфликт произошел в 2019 году после церемонии награждения «Оскар». Купер, на тот момент имевший в общей сложности семь номинаций на премию, праздновал с коллегами победу фильма «Звезда родилась» в категории «Лучший саундтрек». На вечеринке также присутствовали актриса с тремя номинациями на «Оскар» и известный кинодеятель, чьи имена не упоминаются. Когда гости оказались в одной компании с Купером, режиссер задал вопрос: «В каком мире мы живем, когда у тебя семь номинаций, а у нее только три?»

В ответ на это Купер послал своего собеседника к черту: «Братан, почему ты такой м****? Иди н* ***!» Актер признался, что никогда не забудет этот инцидент.

Брэдли Купер — девятикратный номинант на «Оскар». Свою первую номинацию он получил в 2013 году за роль в фильме «Мой парень — псих». Мюзикл «Звезда родилась», который он срежиссировал, получил три номинации в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучший адаптированный сценарий». Среди других номинированных на премию проектов Купера — «Афера по-американски», «Снайпер», «Джокер» и «Аллея кошмаров».

Ранее Купер рассказал о своей зависимости от кокаина.