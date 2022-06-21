Вышел тизер полнометражного фильма про Чебурашку

Central Partnership показал тизер полнометражного фильма «Чебурашка»

В сети появился первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке. Премьера вышла на YouTube-канале кинокомпании Central Partnership.

По словам режиссера картины Дмитрия Дьяченко, новый Чебурашка похож на привычного и любимого многим россиянам с детства анимационного персонажа, однако его характер немного отличается. «Он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый», — приводят его слова в ТАСС.

В тизере зрителям впервые показали анимированного Чебурашку, которого озвучила Ольга Кузьмина, и других героев фильма — садовника Геннадия и директора шоколадной фабрики Римму, которые выступают отсылками к персонажам из оригинальной истории (крокодилу Гене и старухе Шапокляк).

«У нас Гена — это человек, его роль исполняет Сергей Гармаш. Есть некий прообраз Шапокляк, ее, конечно, [в фильме] не так зовут, ее играет Елена Яковлева», — рассказал Дьяченко. В Central Partnership также отметили, что Чебурашка будет воссоздан в фильме с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.

Производством картины занимаются студии Yellow, Black and White и Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Выход фильма запланирован на 1 января 2023 года.