В Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу

Межрегиональные соревнования по чирлидингу состоялись в Нальчике, Кабардино-Балкария

Межрегиональные соревнования по чирлидингу состоялись в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Отмечается, что атлеты выступили по направлениям «джаз» и «фристайл» с номерами, которые в среднем длились полторы минуты.

Согласно материалу, соревнования проходили два дня. В конечном счете победу одержали чирлидеры из Краснодарского края, на втором месте оказались астраханки, а третью строчку заняли чирлидеры из Ставропольского края.

Ранее стало известно, что международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100» состоялся в Нальчике. Отмечалось, что праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею республики, в общей сложности длились пять дней. В ходе фестиваля зрители смотрели фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были запланированы творческие встречи с артистами.