В ДНР разрешили иностранцам поступать на военную службу во внутренние войска

В ДНР разрешили иностранцам поступать на военную службу по контракту во внутренние войска

В Донецкой народной республике разрешили иностранным гражданам поступать на службу по контракту во внутренние войска МВД. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны № 114 опубликовано на сайте Главы Республики Дениса Пушилина.

В документе уточняется, что контракт заключается на один год с возможностью продления. Контракт, который заканчивается в период прохождения мобилизации, автоматически продлевается до ее завершения.

Кроме того, отмечается, что прохождение службы во внутренних войсках ДНР гражданами Республики осуществляется как по призыву, в том числе по мобилизации, так и по контракту, в то время как иностранцами — только по контракту.

Ранее в России одобрили закон, который отменяет возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. До этого первый контракт о прохождении военной службы граждане России могли заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет. Как пояснили авторы инициативы, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», которыми становятся к 40-45 годам.