Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Совет Федерации одобрил закон, отменяющий возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, исключается возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, какими становятся к 40–45 годам, говорится в пояснительной записке.
В соответствии с действующим порядком, первый контракт о прохождении военной службы граждане России могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее депутаты Государственной Думы в трех чтениях приняли закон, согласно которому отменяется возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Соответствующий документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.