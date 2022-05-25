Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Совет Федерации поддержал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, исключается возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, какими становятся к 40–45 годам, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с действующим порядком, первый контракт о прохождении военной службы граждане России могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее депутаты Государственной Думы в трех чтениях приняли закон, согласно которому отменяется возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Соответствующий документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.